Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

"Капитан ФСБ Хижняк ведет себя непрофессионально, оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни", - заявил он через переводчика.

На заседании решается, продлять ли иностранцу срок содержания под стражей еще на три месяца.

Комментарием ФСБ агентство пока не располагает.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, его схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании.

По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что мужчина работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов.