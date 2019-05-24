Тимошенко передала Зеленскому пакет предложений по снижению тарифов

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко передала президенту Украины Владимиру Зеленскому разработанный ее командой пакет указов и законопроектов по снижению тарифов ЖКХ для населения, сообщила пресс-служба партии в пятницу.

Тимошенко заявила, что ее план действий содержит наработанный проект указа о введении вето (по сути приостановление) на два постановления правительства Владимира Гройсмана относительно необоснованного повышения цен на газ.

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - цитирует Тимошенко ее пресс-служба. По словам Тимошенко, среди указов - назначение двух человек в Национальную комиссию по госрегулированию у сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЕКП. Там сейчас есть две вакансии, (они) дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - сказала лидер партии.

Тимошенко сообщила, что третий важный документ, который необходимо принять - это проект закона, который касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.

Она добавила, что передает все эти наработки окружению президента, где "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".