В Минобороны объяснили введение должности главного сержанта

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Введение должности главного сержанта — это эксперимент командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, разъяснил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что в ЮВО возродили институт главных сержантов, а командующий войсками округа провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей. Генерал рассказал им об основных задачах, разъяснил их особый статус и привилегии.

"Главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе среди подчиненных и равных военнослужащих", — сказал Астафьев.