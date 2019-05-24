Мединский призвал сделать библиотеки центрами просвещения

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Библиотечной сети в России, особенно в малых населенных пунктах, нужно придать второе дыхание и организовать на их базе полноценные современные центры просвещения, сказал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский в пятницу в Новосибирске на заседании координационного совета по культуре при министерстве.

"У библиотек накопилась критическая масса проблем, которые нужно решить. Но главная проблема в том, что многие из нас относятся к библиотекам как к уходящей натуре. По принципу "ну как-нибудь оно само по себе отомрет". Думаю, это неправильно", - сказал министр.

Он признал, что сеть библиотек, особенно в малых населенных пунктах, создавалась в другое время и с другими задачами. Но, по его словам, было бы "крайне неосмотрительно, недальновидно, нерачительно от этого отмахнуться, перелистнуть страницу".

"Это неправильный подход. Мы должны придать этой сети новое дыхание. Воспользовавшись ресурсом, создать на базе этих пунктов книгообмена и книговыдачи полноценные центры просвещения, современного общения и культурного досуга. Каждый из вас знает, что можно сделать", - сказал Мединский.

Он призвал думать и реализовывать в библиотеках новые формы работы: это могут быть курсы грамотности, интересные встречи, кино, кафе, вплоть до книжных магазинов. Также в них могут быть организованы центры по восстановлению старых книг, мини-типографии и так далее.