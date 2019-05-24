Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает важным то, что в пятницу противники и сторонники строительства храма в сквере встретились и обсудили сложившуюся ситуацию.

В пятницу в Екатеринбурге прошли депутатские слушания, в ходе которых обсудили процедуру проведения опроса.

"Одним из хороших результатов встречи было то, что стороны встретились на одной площадке, рассказывали друг другу и, как мне показалось, слышали друг друга", - сказал Высокинский журналистам по итогам слушаний.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.