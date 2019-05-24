Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает важным то, что в пятницу противники и сторонники строительства храма в сквере встретились и обсудили сложившуюся ситуацию.
В пятницу в Екатеринбурге прошли депутатские слушания, в ходе которых обсудили процедуру проведения опроса.
"Одним из хороших результатов встречи было то, что стороны встретились на одной площадке, рассказывали друг другу и, как мне показалось, слышали друг друга", - сказал Высокинский журналистам по итогам слушаний.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства. Позднее Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма.