Группа сирийских детей прибыла на реабилитацию в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Группа сирийских детей в сопровождении родных прибыла на реабилитацию в Крым, сообщила журналистам депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Дети прилетели рейсом "Москва - Симферополь".

Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из них отправят на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей останутся в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.

"Всего прибыло девять детей для реабилитации в наших крымских здравницах", - сказала Поклонская. Среди детей, по её словам, находится девочка, которая находилась больше года в плену у террористов.

По словам Поклонской, дети пробудут в Крыму около 20 дней. "Проходить реабилитацию после полученных ранений они будут в здравницах Евпатории", - подчеркнула депутат.