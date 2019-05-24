Мединский: изменения в работе детских школ искусств будут осторожными

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Минкультуры РФ не пытается обидеть детские школы искусств, изменения в их работе нужны, но они будут осторожными и осмотрительными, заявил министр культуры Владимир Мединский в пятницу в Новосибирске на заседании координационного совета по культуре при министерстве.

"Хотел бы завершить дискуссию в интернете и соцсетях насчет того, что Минкультуры... хочет как-то обидеть детские школы искусств. Кто это придумал, ума не приложу. Вся наша работа вместе с вами нацелена на сохранение, развитие и повышение эффективности работы уникального элемента советского, российского художественного и музыкального образования, которое было сформировано за последние 100 лет", - сказал Мединский.

Министр отметил, что Минкультуры финансирует закупку музыкальных инструментов, старается восстановить их отечественное производство, финансирует разного рода методики. На сегодняшний день, по его словам, субсидии на покупку новых музыкальных инструментов и нового оборудования уже предоставлены 274 музыкальным школам.

"Но это не значит, что нам все нравится. Это и финансовая модель деятельности школ. Должна быть создана мотивация для руководителей и для педагогов работать больше и лучше, выработана модель аттестации. Везде она происходит по-разному, много обид и недовольства, но надо думать, как это сделать лучше", - сказал он.

По словам главы Минкультуры, необходимо проработать вопрос стимулирования выпускников консерваторий, училищ, творческих вузов возвращаться на работы в ДШИ, приезжать в глубинку. Он отметил, что нужно работать над предложениями и изменениями, в том числе в нормативную базу, и если эта нормативная база, которая регулируется Минкультуры, министерство готово сделать это максимально быстро.

"Понадобится – будем инициировать и законодательные изменения в целом. Но давайте подойдем к этому осмотрительно, осторожно и будем делать все, чтобы эта система стала лучше, а не, воспользовавшись поводом, что-то секвестировать. Вот это неправильно", - сказал министр.