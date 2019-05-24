В Ивановской области разработали новые меры поддержки молодых медиков

"Во-первых, это социальная ипотека. Молодым специалистам будет выплачиваться единовременная выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере 225 тысяч рублей при трудоустройстве в учреждения здравоохранения региона на ряд дефицитных специальностей в течение двух лет после окончания вуза", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, также молодым специалистам предлагаются подъемные средства в размере 100 тысяч рублей при трудоустройстве в учреждения здравоохранения Ивановской области по окончании обучения в вузе. Также в регионе продолжится реализация программы "Земский доктор".