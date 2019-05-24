Нижегородцу не смогли запретить сфотографироваться на права с дуршлагом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода сфотографировался на права с дуршлагом на голове, в ГИБДД не смогли этому помешать, поскольку он сделал это в соответствии со своей религией, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как сообщается на сайте нижегородского Храма Летающего макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство), вискарий храма Михаил Иосилевич 22 мая получил водительские права в ГИБДД Нижнего Новгорода, на которых он сфотографирован с дуршлагом на голове. Как поясняется в сообщении, для этого ему понадобилось дополнительно свидетельство о регистрации религиозной группы и письменное подтверждение, что дуршлаг является головным убором, подписанное самим Иосилевичем.

"В рамках приказа МВД России "О введении в действие водительского удостоверения" допускается изготовление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданам, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. В конкретном случае нет формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм Летающего макаронного монстра - это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора", - заявили в ведомстве.

Религиозная группа "Церковь Летающего макаронного монстра" в Нижнем Новгороде была зарегистрирована в министерстве юстиции Нижегородской области 4 октября 2016 года.