Высота факела после прорыва газопровода в Пермском крае достигала 20 метров

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Высота факельного горения после разрыва трубы магистрального газопровода диаметром 1420 миллиметров в Пермском крае достигала 20 метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
В 02.28 мск пятницы в Лысьвенском районе Пермского края на 1600 километре магистрального газопровода "СРТО-Урал" произошел разрыв трубы с последующим горением. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, ближайший населенный пункт расположен в 7 километрах от газопровода.
"Порыв газопровода произошел с последующим факельным горением высотой до 20 метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что газоснабжение потребителей не нарушено. Транспортировка газа осуществляется по трем резервным линиям. На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады ООО "Газпром трансгаз Чайковский".
Всего к ликвидации последствий аварии сейчас привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" – дочерняя структура "Газпрома", занимающаяся транспортировкой газа по магистральным газопроводам. Компания работает в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии и Кировской области.