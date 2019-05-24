Мост Скайбридж в Сочи попал в рейтинг "самых захватывающих"

КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Мост Скайбридж в Сочи попал в рейтинг CNN Travel, как второй из "самых захватывающих".
Первое место в рейтинге самых захватывающих мостов занял Peak Walk, соединяющий два горных пика в швейцарских Альпах в массиве Диаблерец.
Подвесной пешеходный мост "СкайБридж" в Скайпарке Сочи. Архивное фото
Скайбридж — один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире протяженностью 439 метров, подвешен на высоте 207 метров над землей. Находится в Ахштырском ущелье над рекой Мзымта в Сочи по дороге на Красную поляну. Имеет две смотровые площадки, откуда открывается вид на Черное море и платформу для прыжков.