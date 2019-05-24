В школах Воркуты отменили занятия из-за метели

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Занятия в школах Воркуты в Республике Коми отменили в пятницу из-за метели, сообщается на сайте администрации города.

По данным авиаметеостанции Воркуты, 24 мая днем в городе ожидается мокрый снег, метель, ветер 14-19 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас температура воздуха составляет минус пять градусов.

"На основании полученных данных от АМСГ-2 Воркута Северный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета"… в связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях МО ГО "Воркута" с первого по 11 класс, 1-2 курсы учебных заведений на базе девяти классов", - говорится в сообщении.