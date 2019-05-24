Ретейлеры предупредили о росте цен на продукты, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Высокие ставки по эквайрингу не позволят ретейлерам сдержать рост цен и сохранить системы скидок и акций. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России, пишут "Известия".
В обращениях отмечается, что затраты продуктовых сетей на эквайринг выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в 2018. В целом оплата картами обходится ретейлерам в четыре раза дороже, чем прием и инкассация наличных. По данным АКОРТ, на эквайринг уходит 0,4-0,8% от оборота торговых сетей, тогда как на обслуживание наличных – 0,2%.
Ассоциации утверждают, что из-за высоких ставок ретейлеры недополучили 7,4% прибыли в прошлом году, а в этом они могут лишиться уже 10%.
По словам президента АКИТ Артема Соколова, средства, которые бизнес сэкономит при снижении ставок по эквайрингу, будут направлены на улучшение предложений для клиентов.
В Ассоциации банков России уверены, что изменение тарифов повлечет за собой ухудшения условий по кредитным картам и программам лояльности. Вице-президент организации Алексей Войлуков заметил, что около 15% покупок по безналичному расчету совершаются по кредиткам, и если банки понизят тарифы, условия таких займов ухудшатся. Это, в свою очередь, приведет к падению спроса на такие кредитные продукты как минимум на треть.