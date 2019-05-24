Ретейлеры предупредили о росте цен на продукты, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Высокие ставки по эквайрингу не позволят ретейлерам сдержать рост цен и сохранить системы скидок и акций. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России, пишут " Высокие ставки по эквайрингу не позволят ретейлерам сдержать рост цен и сохранить системы скидок и акций. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России, пишут " Известия ".

В обращениях отмечается, что затраты продуктовых сетей на эквайринг выросли с 2,8% в 2014 году до 4,5% в 2018. В целом оплата картами обходится ретейлерам в четыре раза дороже, чем прием и инкассация наличных. По данным АКОРТ, на эквайринг уходит 0,4-0,8% от оборота торговых сетей, тогда как на обслуживание наличных – 0,2%.

Ассоциации утверждают, что из-за высоких ставок ретейлеры недополучили 7,4% прибыли в прошлом году, а в этом они могут лишиться уже 10%.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, средства, которые бизнес сэкономит при снижении ставок по эквайрингу, будут направлены на улучшение предложений для клиентов.