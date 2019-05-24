Три пострадавшие в ДТП в Италии россиянки готовы к отправке на родину

РИМ, 24 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Состояние трех госпитализированных после ДТП с автобусом в Тоскане россиянок стабилизировалось, в ближайшее время они будут выписаны и отправлены в РФ для продолжения лечения, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
"По состоянию на 9.30 утра местного времени 24 мая состояние трех находящихся в больницах города Сиены гражданок РФ итальянскими медиками оценивается как стабильное. В ближайшее время планируется их выписка из больниц и вылет в Россию для продолжения лечения. Дипломаты посольства продолжают оказывать пострадавшим все необходимое содействие", - сказал собеседник агентства.
Говоря о состоянии госпитализированных, дипломат заявил, что характер их травмы и повреждений позволяет предположить готовность к транспортировке.
Четырнадцать пострадавших россиян были выписаны вечером в среду, еще две пострадавшие женщины – в четверг.
ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.
Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. В посольстве уточнили, что с родственниками погибшей поддерживается постоянный контакт. Формальными вопросами занимается страховая компания и работодатель при содействии консульского отдела посольства.
Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По словам российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии.
Всего на борту автобуса было 55 пассажиров. Его водитель арестован. По основной версии прокуратуры, он отвлекся от дороги. Проведенный после аварии тест на алкоголь показал отрицательный результат. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитываются плохие погодные условия – дорожное полотно было мокрым из-за обильных дождей. 35-летний мужчина обвиняется в причинении гибели в результате дорожного инцидента. Для установления всех обстоятельств аварии следователи изъяли тахограф автобуса.