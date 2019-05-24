Три пострадавшие в ДТП в Италии россиянки готовы к отправке на родину

РИМ, 24 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Состояние трех госпитализированных после ДТП с автобусом в Тоскане россиянок стабилизировалось, в ближайшее время они будут выписаны и отправлены в РФ для продолжения лечения, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.

"По состоянию на 9.30 утра местного времени 24 мая состояние трех находящихся в больницах города Сиены гражданок РФ итальянскими медиками оценивается как стабильное. В ближайшее время планируется их выписка из больниц и вылет в Россию для продолжения лечения. Дипломаты посольства продолжают оказывать пострадавшим все необходимое содействие", - сказал собеседник агентства.

Говоря о состоянии госпитализированных, дипломат заявил, что характер их травмы и повреждений позволяет предположить готовность к транспортировке.

Четырнадцать пострадавших россиян были выписаны вечером в среду, еще две пострадавшие женщины – в четверг.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. В посольстве уточнили, что с родственниками погибшей поддерживается постоянный контакт. Формальными вопросами занимается страховая компания и работодатель при содействии консульского отдела посольства.

Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По словам российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии.