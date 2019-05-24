Из НИИ им. Вишневского выписали последнюю пострадавшую при ЧП с SSJ100

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Последняя пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево, находящаяся в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, выписана из медучреждения, сообщил РИА Новости руководитель Ожогового центра НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев.

"Сегодня из НМИЦ хирургии имени Вишневского выписана последняя пациентка, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево", - сказал Алексеев.

Он уточнил, что пациентке был проведен весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, теперь она будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства. Ей также рекомендовано санаторно-курортное лечение, отметил врач.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.