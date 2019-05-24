В США прошли протесты сотрудников McDonald's из-за домогательств

Как сообщает издание со ссылкой на профсоюзы и общественные движения, несколько сотен сотрудников McDonald's в 13 американских городах покинули свои рабочие места в разгар наплыва посетителей. Так, акция протеста привела к закрытию 10 ресторанов в городе Сент-Луис, штат Миссури. Большое число протестующих собралось у ресторанов быстрого питания в двух городах Айовы.