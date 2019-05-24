В США прошли протесты сотрудников McDonald's из-за домогательств

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сотни сотрудников сети ресторанов быстрого питания McDonald's в нескольких городах США не вышли на работу в четверг в знак протеста против низкой заработной платы, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств, пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщает издание со ссылкой на профсоюзы и общественные движения, несколько сотен сотрудников McDonald's в 13 американских городах покинули свои рабочие места в разгар наплыва посетителей. Так, акция протеста привела к закрытию 10 ресторанов в городе Сент-Луис, штат Миссури. Большое число протестующих собралось у ресторанов быстрого питания в двух городах Айовы.
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По данным издания USA Today, к протестующим присоединились несколько кандидатов-демократов на пост президента США на выборах в 2020 году, среди них сенатор-демократ Берни Сандерс, мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.
Сообщается, что протестующие требовали от McDonald's увеличить размер минимальной почасовой оплаты, а также ужесточить меры, применяемые компанией против сексуальных домогательств в отношении сотрудников.
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Ранее телеканал NBC сообщил, что сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США. Обвинения в адрес своих коллег выдвинули 25 сотрудников McDonald's. Среди прочего, речь идет о жалобах на недопустимые прикосновения, непристойное поведение и комментарии со стороны руководителей. При этом многие сотрудники ресторанов заявили, что их жалобы "игнорировались или воспринимались как шутка", а другие отметили, что ощутили такие "последствия" подачи жалоб, как сокращение рабочего дня или увольнение.
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".