Экс-вице-канцлер Австрии пожаловался в прокуратуру на причастных к скандалу

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в пятницу заявил, что подал заявление в прокуратуру Вены на трех человек, предположительно причастных к созданию скандальной видеозаписи с его участием.

"Я поэтому подал заявление в прокуратуру Вены в отношении по меньшей мере троих лиц, вероятно являющихся соучастниками. Выяснить все остальное теперь предложим следственным властям. Причастность других лиц также вероятна. В настоящий момент в этой связи ведётся инициированное мной расследование", - говорится в заявлении Штрахе для прессы.

Он подчеркнул, что считает себя ответственным поддержать полное расследование, которое выявит тех, кто был заинтересован в сборе компромата на него и создании катастрофической ситуации в австрийском правительстве. "Это моя цель и должно быть нашей общей целью - выяснить, какие экономические или политические интересы стоят за дестабилизацией правительства нашей страны. На это и направлю всю свою энергию", - добавил бывший вице-канцлер.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.