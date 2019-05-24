В Москве водителей попросили быть бдительными в период летних каникул

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Московских автомобилистов призвали быть предельно внимательными на дорогах в период летних каникул, особенно на нерегулируемых перекрестках и во дворах, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Совсем скоро дети будут проводить много времени во дворах и на улицах города. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными в этот период. Значительная часть ДТП с участием детей происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Главное, о чем следует помнить: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу необходимо снизить скорость", - отметили в ЦОДД.

Кроме того, в Центре отметили, что родителям необходимо напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге. Прежде всего стоит напомнить о том, как правильно переходить проезжую часть.