Эксперт рассказал о преимуществах появления должности главного сержанта

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Главные сержанты будут отвечать за профессиональную подготовку сержантского состава и его формирование, а зарплата у них будет выше, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант.

"Это часть системы по созданию профессионального сержантского состава. В принципе должность - главный сержант - это человек, который отвечает за подготовку и отбор сержантов. Его слово будет значимым при выдвижении на должности сержантского состава", - сказал Мураховский РИА Новости.