Эксперт рассказал о преимуществах появления должности главного сержанта

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Главные сержанты будут отвечать за профессиональную подготовку сержантского состава и его формирование, а зарплата у них будет выше, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант.
"Это часть системы по созданию профессионального сержантского состава. В принципе должность - главный сержант - это человек, который отвечает за подготовку и отбор сержантов. Его слово будет значимым при выдвижении на должности сержантского состава", - сказал Мураховский РИА Новости.
По его словам, по воинскому званию и должности главный сержант имеет право отдавать приказы рядовому составу, но все-таки его обязанности, скорее, заключаются в формировании профессионального сержантского корпуса в подразделениях. "Что касается финансового обеспечения, то, я полагаю, что у людей, стоящих на таких должностях, уровень денежного довольствия должен быть выше, чем у сержантского состава", - добавил эксперт.
21 мая, 08:06В Минобороны рассказали о рационе солдат