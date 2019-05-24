Защита адвоката Ивлева обжалует заочный приговор по делу ЮКОСа

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Защита обжалует приговор Хамовнического суда Москвы, который заочно приговорил к десяти годам колонии адвоката Павла Ивлева по делу о хищении нефти у компании ЮКОС, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Сергей Купрейченко.

Ивлев с ноября 2004 года живет в США и получил там гражданство, посему судебное разбирательство проходило в заочном режиме. Ивлев ранее заявил РИА Новости, что готов дать показания, но ехать для этого в Москву не собирается.

"Конечно, мы будем обжаловать приговор, так как считаем, что нет доводов, которые могли бы опровергнуть доказательства его невиновности", - сказал адвокат.

По его словам, "нет рационального объяснения", почему дело направили в суд только спустя 15 лет после инкриминируемых преступлений.

Адвокат Константин Ривкин ранее пояснил РИА Новости, что уголовное дело "отпочковалось от большого дела ЮКОСа". Из основного дела, в частности, были выделены дела в отношении Михаила Ходорковского, бывшего главы "Менатеп" Платона Лебедева, экс-юриста нефтяной компании Светланы Бахминой и других.

По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей.