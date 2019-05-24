В Екатеринбурге предложили провести опрос о храме по правилам референдума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил провести опрос о строительстве храма святой Екатерины по правилам референдума и установить минимальную численность голосующих в 250 - 300 тысяч человек.

В пятницу в Екатеринбурге проходят депутатские слушания, в ходе которых обсуждается процедура проведения опроса. По словам председателя избиркома города Ильи Захарова, стоимость опроса составит около 1 миллиона рублей, проведение референдума может обойтись бюджету в 100-130 миллионов рублей.

"Если будет проводиться опрос, он будет проведен по правилам референдума. Мы должны понять ту численность, которая нам покажет достоверность. Давайте установим численность, которая обычно приходит на выборы. Пятьдесят процентов - это много. Обычно приходят в последнее время порядка 300 тысяч человек – это 30% от всех (жителей), имеющих право голоса. Давайте установим этот порог – не менее 30%, условно – 250 - 300 тысяч человек", - сказал Киселев.

Депутат пояснил, что, если установить численность меньше, то результаты опроса можно будет сфальсифицировать. "Мы знаем финансовые возможности некоторых людей. Пятьдесят тысяч человек привести легко, а вот, например, 150 тысяч человек – практически невозможно", - подчеркнул парламентарий. Киселев предложил организовать избирательные участки как на выборах, а также привлечь к процедуре наблюдателей. По его словам, участвовать в опросе смогут только жители Екатеринбурга, которые имеют избирательное право.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.