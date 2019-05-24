Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Как сообщала Daily Telegraph, среда стала одним из самых загруженных дней в истории восхождений на Эверест - благодаря хорошей погоде на склонах горы в этот день выстроились 200-300 восходителей, ждущих очереди, чтобы взойти на вершину.

По данным Himalayan Times, австриец Инг Ландграф скончался накануне, в четверг, когда возвращался в лагерь после покорения вершины. Как сообщил представитель компании-организатора экспедиции Himalaya Vision Pvt Ltd Субаш Шрестх, австриец восходил на гору в составе экспедиции с тибетской стороны. Уроженца индийского штата Махараштра Нихала Багвана спасатели доставили в лагерь с участка на вершине, который называют "балконом".

"Альпинист 27 лет скончался в четвертом лагере после того, как почувствовал недомогание, возвращаясь с вершины Эвереста", - сказал представитель организаторов экспедиций Peak Promotion Pvt Ltd Бабу Шерпа.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Юта умер сразу после восхождения на Эверест, исполнив мечту покорить вершины семи континентов. Причина гибель мужчины пока остается неизвестной, однако его семья считает, что Кэш перенес сердечный приступ во время спуска с Эвереста. Также сообщалось о гибели альпинистки из Индии Анджали Кулкарни. Как писали СМИ, они могли погибнуть не от холода и отказа оборудования, а от истощения, вызванного длительным ожиданием восхождения.