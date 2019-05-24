Стоимость опроса о храме в Екатеринбурге составит около миллиона рублей

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Стоимость проведения опроса о строительстве храма в Екатеринбурге, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, составит около 1 миллиона рублей, сообщил в ходе депутатских слушаний председатель избиркома города Илья Захаров.

В пятницу в Екатеринбурге проходят депутатские слушания, в ходе которых обсуждается процедура проведения опроса.

"Порядка 1 миллиона рублей", - сказал Захаров в ответ на вопрос одного из участников слушаний о стоимости опроса.

Он добавил, что проведение референдума обойдется бюджету в 100-130 миллионов рублей.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.