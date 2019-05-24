Стоимость опроса о храме в Екатеринбурге составит около миллиона рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Стоимость проведения опроса о строительстве храма в Екатеринбурге, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, составит около 1 миллиона рублей, сообщил в ходе депутатских слушаний председатель избиркома города Илья Захаров.
В пятницу в Екатеринбурге проходят депутатские слушания, в ходе которых обсуждается процедура проведения опроса.
"Порядка 1 миллиона рублей", - сказал Захаров в ответ на вопрос одного из участников слушаний о стоимости опроса.
Он добавил, что проведение референдума обойдется бюджету в 100-130 миллионов рублей.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства. Позднее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования.