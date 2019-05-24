В России по делу ЮКОСа заочно осудили живущего в США адвоката Ивлева

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в пятницу заочно приговорил к десяти годам колонии адвоката Павла Ивлева, обвиняемого в хищении нефти у компании ЮКОС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ивлев с ноября 2004 года живет в США и получил там гражданство, посему судебное разбирательство проходит в заочном режиме. Ивлев ранее заявил РИА Новости, что готов дать показания, но ехать для этого в Москву не собирается.

"Назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы без штрафа. Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет", - огласила приговор судья Марина Сырова.

Хотя Ивлев готов был дать показания по видеосвязи, суд отклонил ходатайство о его допросе. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его как раз к десяти годам лишения свободы.

Срок наказания будет отчитываться с момента задержания осужденного или его экстрадиции.

Помимо этого, судья признала за потерпевшими компаниями - "Роснефтью", "Самаранефтегазом" и "Томскнефтью" - право на удовлетворение исков о компенсации вреда, но конкретную сумму оставила на усмотрение гражданского судопроизводства.

Адвокат Константин Ривкин ранее пояснил РИА Новости, что уголовное дело "отпочковалось от большого дела ЮКОСа". Из основного дела, в частности, были выделены дела в отношении Михаила Ходорковского, бывшего главы "Менатеп" Платона Лебедева, экс-юриста нефтяной компании Светланы Бахминой и других.

По данным следствия, Ивлев в составе организованной группы под руководством Ходорковского присвоил более 195 миллионов тонн нефти добывающих предприятий "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК" на общую сумму около 925 миллиардов рублей.