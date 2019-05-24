Алексей Фурсин: "ежедневно в Москве регистрируется 450 новых бизнесов"

В Москве с 27 по 31 мая пройдет крупнейшее деловое событие для малого и среднего бизнеса - Московская неделя предпринимательства. О главных мероприятиях деловой программы, портрете современного предпринимателя, "Чужих граблях", а также премии "Прорыв года" и критериях оценки конкурсантов рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

- Алексей Анатольевич, уже на следующей неделе стартует Московская неделя предпринимательства. Что ждет в этом году ее гостей и участников?

- Неделя предпринимательства проходит второй раз. Раньше это был один день, главным событием которого являлся московский предпринимательский форум. Сегодня мы видим, что московский бизнес не только увеличивается в объемах, но и глубже проникает в разные отрасли жизни, становится сильно сегментированным на группы по интересам, а также появляются новые перспективные направления.

Поэтому, площадка для общения, обмена опытом и встреч выросла до недели, в рамках которой в этот раз пройдет 5 мероприятий: Московский предпринимательский форум и образовательный интенсив "Транформация-6", конференция Startup Village, а также выставка модных бизнесов и марок Москвы и Международный форум по франчайзингу.

По большому счету, Московская неделя предпринимательства - это место встречи не только для общения и обмена опытом, но и прекрасная возможность узнать о новых направлениях бизнеса, обсудить сложные темы, получить ответ на интересующий вопрос, познакомиться с коллегами по цеху и воспользоваться возможностью заявить о себе.

Главным событием недели, как и год назад, станет Московский предпринимательский форум, который пройдет 27 мая на ВТБ Арене. Основной его темой будет бизнес будущего: спикеры и участники обсудят новые возможности и тренды, вызовы современности, а также темы, связанные с актуальными вопросами контрольно-надзорной деятельности и молодежного предпринимательства.

Шестая уже по счету "Трансформации" пройдет в этот раз на ВТБ Арене в рамках Московского предпринимательского форума. Гостей ждет действительно насыщенная программа по темам от шоу-бизнеса до спорта. В "тренерскую команду" вошли знаменитые артисты и спортсмены, эксперты, блогеры и бизнес-тренеры.

В рамках недели пройдет еще одно знаковое событие. В инновационном центре "Сколково" 29-30 мая откроется седьмая ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей.

Неординарной обещает быть выставка модных бизнесов и марок Москвы, которая пройдет на площадке "Винзавода" 29-31 мая.

- Понятно, что тематика сессий разнообразна, но все же, какую из них вы бы рекомендовали посетить начинающему и уже "зрелому" предпринимателю?

- Два года назад во время форума прошла небольшая сессия, посвященная ошибкам в предпринимательской деятельности. Она вызвала серьезный интерес и была очень популярной. В этом году мы постарались как на форуме, так и в образовательной части уделить этой теме особое внимание. Во время сессии "Чужие грабли" гости и спикеры рассмотрят примеры ошибок, которые были допущены вначале предпринимательского пути теперь уже известными и именитыми бизнесменами. Уверен, это обсуждение вызовет у посетителей неподдельный интерес.

- В начале марта был дан старт заявочной кампании предпринимательской премии "Прорыв года". Как отбираются победители?

- Премия среди столичных предпринимателей "Прорыв года" рассчитана на предпринимателей малого и среднего бизнеса. Для участия в ней было подано более тридцати пяти тысяч заявок. Отмечу, что в финальной его части экспертному жюри представили более тридцати проектов, которые отбирались также с помощью голосования на платформе "Активный гражданин".

Лучшие выбраны в девяти номинациях: почетный стартап года (предприниматели старше 55 лет), иностранный предприниматель года, экспортер года, социально ответственный бизнес года, возвращение года (для тех, кто смог выйти в рост после убытков), франшиза года, мама – успешный предприниматель года, гран-при года (в этой номинации наградят бизнес с самыми высокими темпами роста) и молодой предприниматель года (бизнесмены, не достигшие 30 лет).

Церемония награждения премии состоится опять же во время Московского предпринимательского форума. Лауреаты не только получат поддержку города в своих проектах, но в последующем станут амбассадорами предпринимательства столицы.

- Какие критерии были главными при отборе победителей?

- Одним из критериев отбора для жюри стали экономические показатели проектов, которые конкурсанты предоставляли по итогам прошлого года. Также внимание уделялось наличию и росту рабочих мест в этом бизнесе.

- Каков портрет современного предпринимателя?

- Во-первых, это взвешенный, серьезный и рисковый человек, который понимает, что несет ответственность за себя, своих близких и работников, а также имеющий огромные возможности и потенциал для развития бизнеса.

- Столичный бизнес ждёт запуск инновационного кластера. Когда он заработает?

- Все необходимые документы уже приняты, мэром Москвы подписано постановление, которое определяет порядок присвоения статуса участника кластера. Не так давно было принято решение о создании фонда "Московский инновационный кластер" - операционной структуры, которая будет заниматься взаимодействиями как с участниками, так и с органами власти.

На сегодняшний день мы ожидаем сбора наблюдательного совета, он даст старт работе кластера. Основной функцией совета будет поддержка проектов предпринимателей, а также создание новых инновационных продуктов и технологий. Отмечу, что вход в кластер станет безбарьерным – присоединиться к кластеру сможет любой предприниматель.

- Какова на сегодняшний день численность столичных предпринимателей, становится ли их больше?