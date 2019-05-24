Моди заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина, поздравившего накануне индийского лидера с победой партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на парламентских выборах, и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним в ближайшее время.

"Благодарю вас, мой дорогой друг, за ваши теплые пожелания. Ваша поддержка в том, что касается вывода нашего особо привилегированного стратегического партнерства на новый уровень, неоценима. Я с нетерпением жду скорейшей встречи с вами", - написал Моди в своем аккаунте в Twitter.

В январе Путин пригласил Моди стать главным гостем очередного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре текущего года. В 2018 году титул почетного гостя ВЭФ принадлежал председателю КНР Си Цзиньпину. Запланирована ли во Владивостоке на полях форума двухстороння встреча российского и индийского лидеров, пока неизвестно.

Правящая в Индии коалиция "Национальный демократический альянс", которую возглавляет партия "Бхаратия джаната парти" в четверг победила на всеобщих парламентских выборах. Согласно последней информации, БДП вместе с союзниками получит более 340 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента республики). Их основной соперник - "Объединенный прогрессивный альянс", во главе которого стоит старейшая политическая партия Индии "Индийский национальный конгресс" - пока имеет порядка 90 мест. Ожидается, что окончательные результаты выборов будут обнародованы в пятницу.

Голосование на выборах в Лок сабху, которое стало самым масштабным и дорогим в мировой истории, проходило с 11 апреля по 19 мая поочередно во всех 29 штатах и семи союзных территориях Индии. В общей сложности в выборах приняли участие свыше 900 миллионов избирателей. В течение более месяца по всей стране действовали свыше 1 миллиона избирательных участков.