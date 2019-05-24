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РИА Новости

Моди заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

24 мая, 10:34
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© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкНарендра Моди
Нарендра Моди
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина, поздравившего накануне индийского лидера с победой партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на парламентских выборах, и заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним в ближайшее время.
"Благодарю вас, мой дорогой друг, за ваши теплые пожелания. Ваша поддержка в том, что касается вывода нашего особо привилегированного стратегического партнерства на новый уровень, неоценима. Я с нетерпением жду скорейшей встречи с вами", - написал Моди в своем аккаунте в Twitter.
В январе Путин пригласил Моди стать главным гостем очередного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре текущего года. В 2018 году титул почетного гостя ВЭФ принадлежал председателю КНР Си Цзиньпину. Запланирована ли во Владивостоке на полях форума двухстороння встреча российского и индийского лидеров, пока неизвестно.
Правящая в Индии коалиция "Национальный демократический альянс", которую возглавляет партия "Бхаратия джаната парти" в четверг победила на всеобщих парламентских выборах. Согласно последней информации, БДП вместе с союзниками получит более 340 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента республики). Их основной соперник - "Объединенный прогрессивный альянс", во главе которого стоит старейшая политическая партия Индии "Индийский национальный конгресс" - пока имеет порядка 90 мест. Ожидается, что окончательные результаты выборов будут обнародованы в пятницу.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
23 мая, 16:07
Эксперт объяснил победу партии Моди на выборах в Индии
Голосование на выборах в Лок сабху, которое стало самым масштабным и дорогим в мировой истории, проходило с 11 апреля по 19 мая поочередно во всех 29 штатах и семи союзных территориях Индии. В общей сложности в выборах приняли участие свыше 900 миллионов избирателей. В течение более месяца по всей стране действовали свыше 1 миллиона избирательных участков.
Основная борьба развернулась между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс". Завершающий этап выборов прошел в минувшее воскресенье, подсчет голосов начался в четверг утром и продолжается до сих пор.
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Нарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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