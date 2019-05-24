Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
В соцсетях и местных СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке. Десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали, позже в школе они распылили огнетушитель. Трое из юношей были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке
"По факту размещенной в социальных сетях информации об участии несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия", - сказал собеседник.
По его словам, в ходе проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
"За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", - напомнили в полиции.
Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу.