Ляшко потребовал завести дело после инцидента с журналистом

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело из-за того, что охранники президента Владимира Зеленского якобы избили журналиста.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что охрана Зеленского ударила журналиста издания Liga.net. Юрия Смирнова. Сам журналист объяснил, что получил несколько раз локтем в живот, но это не были целенаправленные удары или избиение.
22 мая, 13:44Ляшко назвал Зеленского узурпатором
"Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о кадровых назначениях. Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.