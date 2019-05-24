ФСБ изъяла арсенал оружия из подпольных мастерских в ряде регионов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ФСБ РФ изъяла из подпольных мастерских по переделке оружия в Москве, Крыму и других регионах арсенал из 74 "стволов", шести гранат и 12,5 килограммов взрывчатки, сообщает пресс-служба ФСБ.
Сообщается, что ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ пресекли деятельность лиц, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов и их сбыту.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий у жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей из незаконного оборота изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, десять карабинов и винтовок), шесть ручных осколочных гранат, 12,5 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше десяти тысяч комплектующих для их изготовления", - говорится в сообщении.
Добавляется, что деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием, прекращена. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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