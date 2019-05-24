Руководство школы в Приморье проверят после скандала с выпускниками

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Власти Приморья намерены принять меры к руководству школы во Владивостоке после скандальной "прощальной вечеринки", есть вопросы и к охранной организации, сообщил РИА Новости представитель департамента образования и науки региона.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке. Десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили вечеринку: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали, позже в школе распылили огнетушитель. Трое из юношей были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. В школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка.

Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке

"Департамент образования и науки Приморского края держит данный вопрос на контроле. По факту инцидента, произошедшего в школе №74 Владивостока, проводится внутренняя проверка. Уже сейчас можно точно сказать, что случай произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне. Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, департамент рассчитывает, что со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями пройдет разъяснительная работа.