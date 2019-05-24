Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-24T10:16Z
https://ria.ru/20190524/1554864621.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/106516/81/1065168178_0:140:2000:1265_1036x0_80_0_0_a19bb5326dd64ab503b6734352f44118.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

24 мая, 10:16
3339
© AFP 2019 / Daniel MihailescuПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд закономерен, в черных списках России могут быть и другие представители госдепа или администрации президента США, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие было в Москве 20–21 мая. Позднее в МИД РФ сообщили, что Нуланд было отказано в российской визе, так как она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские санкции.
Бывший главком ОВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис
5 мая, 04:19
Экс-главком НАТО призвал к полному запрету въезда россиян в США
По словам Суздальцева, существуют не только "антиамериканские" списки, но и списки депутатов британского парламента, элиты Германии и Франции, которым запрещен въезд в Россию, но эти списки включают лишь несколько человек. Эксперт пояснил, что все списки такого рода закрытые. Как отметил Суздальцев, Виктория Нуланд включена в черный список, учитывая ее деструктивную роль и действия по перевороту на Украине в 2014 году.
"Нуланд была непосредственно "архитектором" этого переворота, содействовала организации и финансированию. Поэтому ее присутствие на территории России, конечно, нежелательно. Она обладает технологиями по свержению существующих (государственных) строев. Какая страна мира примет у себя на территории такого человека? Во-вторых, надо учитывать, что Нуланд крайне негативно относится к русскому миру, русскому народу. Поэтому такое закономерное решение. Оно, конечно, нервирует американский истеблишмент, который считает, что он имеет (право) присутствовать в любой точке земного шара", - сказал Суздальцев РИА Новости.
По мнению эксперта, ситуация с отказом в российской визе Виктории Нуланд – скандал для американского истеблишмента, который считает, что способен контролировать политический процесс везде, однако оказывается, что не все под их контролем и не везде их пускают.
Говоря о том, может ли после истории с Нуланд последовать отказ российским деятелям на поездки в США, Суздальцев подчеркнул, что решения американских властей в отношении наших деятелей РФ не предсказуемы. Как пример он привел ситуацию с Марией Бутиной, которую осудили на 18 месяцев тюрьмы в США из-за якобы сговора с целью работы на иностранные власти.
"Есть ощущение, что наши политические элиты, эксперты не застрахованы от того, что могут оказаться под каким-то подозрением, санкциями США. Это первая проблема. Вторая проблема – есть списки граждан России, которые не допускаются на территорию США. Но они известны, они открыты. Американцы периодически добавляют людей в них", - добавил Суздальцев.
Муслим Хучиев
25 апреля, 17:29
США запретили въезд председателю правительства Чечни
Говоря о том, кто еще из деятелей США, кроме Нуланд, может быть в российских черных списках, Суздальцев предположил, что российские черные списки могут включать в себя команду бывшего госсекретаря США Джона Керри, которая занималась проблемами постсоветского пространства, а также ряд сенаторов и членов верхней и нижней палаты конгресса США. Кроме этого, эксперт предположил, что в списках могут находиться и представители американских общественных организаций, заявлявших о борьбе с так называемым российским империализмом, а также ряд представителей администрации бывшего президента Барака Обамы и действующего президента Дональда Трампа.
"Я считаю, что вся команда (бывшего госсекретаря США Джона) Керри, которая была занята проблемами постсоветского пространства, прежде всего Украины, конечно, она вся невъездная (в РФ), кроме самого Керри. Я знаю, что есть ряд сенаторов (США) и члены палаты представителей", - сказал эксперт.
Как пояснил ранее РИА Новости генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, что МИД РФ порекомендовал совету не рассчитывать на участие бывшего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в международной конференции, так как в визе ей, скорее всего, будет отказано.
Нуланд в сентябре 2013 - январе 2017 года была помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, на этом посту в ее компетенцию входили, в частности, все вопросы, связанные с Россией. Также она была официальным представителем госдепартамента, занимала в 2005–2008 годах должность постоянного представителя США при НАТО. В январе этого года назначена генеральным директором вашингтонского Центра новой американской безопасности (CNAS).
Писатель, судебный юрист Джулиан Лоуэнфельд на Ялтинском международном экономическом форуме. 19 апреля 2019
19 апреля, 11:54
Американский юрист призвал облегчить выдачу виз для посещения Крыма
4510100
Виктория НуландРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора
06:03Жители одного из районов Алеппо получили гумпомощь от российских военных
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
Лента новостейМолния