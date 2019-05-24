Эксперт прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд закономерен, в черных списках России могут быть и другие представители госдепа или администрации президента США, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Ранее издание " Коммерсант " сообщило, что бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие было в Москве 20–21 мая. Позднее в МИД РФ сообщили, что Нуланд было отказано в российской визе, так как она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские санкции.

По словам Суздальцева, существуют не только "антиамериканские" списки, но и списки депутатов британского парламента, элиты Германии и Франции, которым запрещен въезд в Россию, но эти списки включают лишь несколько человек. Эксперт пояснил, что все списки такого рода закрытые. Как отметил Суздальцев, Виктория Нуланд включена в черный список, учитывая ее деструктивную роль и действия по перевороту на Украине в 2014 году.

"Нуланд была непосредственно "архитектором" этого переворота, содействовала организации и финансированию. Поэтому ее присутствие на территории России, конечно, нежелательно. Она обладает технологиями по свержению существующих (государственных) строев. Какая страна мира примет у себя на территории такого человека? Во-вторых, надо учитывать, что Нуланд крайне негативно относится к русскому миру, русскому народу. Поэтому такое закономерное решение. Оно, конечно, нервирует американский истеблишмент, который считает, что он имеет (право) присутствовать в любой точке земного шара", - сказал Суздальцев РИА Новости.

По мнению эксперта, ситуация с отказом в российской визе Виктории Нуланд – скандал для американского истеблишмента, который считает, что способен контролировать политический процесс везде, однако оказывается, что не все под их контролем и не везде их пускают.

Говоря о том, может ли после истории с Нуланд последовать отказ российским деятелям на поездки в США, Суздальцев подчеркнул, что решения американских властей в отношении наших деятелей РФ не предсказуемы. Как пример он привел ситуацию с Марией Бутиной, которую осудили на 18 месяцев тюрьмы в США из-за якобы сговора с целью работы на иностранные власти.

"Есть ощущение, что наши политические элиты, эксперты не застрахованы от того, что могут оказаться под каким-то подозрением, санкциями США. Это первая проблема. Вторая проблема – есть списки граждан России, которые не допускаются на территорию США. Но они известны, они открыты. Американцы периодически добавляют людей в них", - добавил Суздальцев.

Говоря о том, кто еще из деятелей США, кроме Нуланд, может быть в российских черных списках, Суздальцев предположил, что российские черные списки могут включать в себя команду бывшего госсекретаря США Джона Керри, которая занималась проблемами постсоветского пространства, а также ряд сенаторов и членов верхней и нижней палаты конгресса США. Кроме этого, эксперт предположил, что в списках могут находиться и представители американских общественных организаций, заявлявших о борьбе с так называемым российским империализмом, а также ряд представителей администрации бывшего президента Барака Обамы и действующего президента Дональда Трампа.

"Я считаю, что вся команда (бывшего госсекретаря США Джона) Керри, которая была занята проблемами постсоветского пространства, прежде всего Украины, конечно, она вся невъездная (в РФ), кроме самого Керри. Я знаю, что есть ряд сенаторов (США) и члены палаты представителей", - сказал эксперт.

Как пояснил ранее РИА Новости генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, что МИД РФ порекомендовал совету не рассчитывать на участие бывшего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в международной конференции, так как в визе ей, скорее всего, будет отказано.