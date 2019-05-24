В администрации Зеленского заявили, что не знают Медведчука

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимирав Зеленского Андрей Богдан считает, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.
"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор", - цитирует Богдана пресс-служба главы государства.
Глава администрации также сообщил, что ни он, ни Зеленский лично не знакомы с Медведчуком. "Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из нашей команды с ним не знаком и никогда не общался", - сказал Богдан.
Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. При этом Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.