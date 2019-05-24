В администрации Зеленского заявили, что не знают Медведчука

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимирав Зеленского Андрей Богдан считает, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор", - цитирует Богдана пресс-служба главы государства.

Глава администрации также сообщил, что ни он, ни Зеленский лично не знакомы с Медведчуком. "Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из нашей команды с ним не знаком и никогда не общался", - сказал Богдан.

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе.