Во Владивостоке директор школы уволилась после флешмоба выпускников

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении после костюмированной "прощальной вечеринки" выпускников, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

Видео из одной из школ Владивостока появилось в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников в самых разных костюмах танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель. Трое юношей были одеты в вызывающие костюмы зайчиков — черные маски с ушами, короткие шорты и галстуки-бабочки, а одна из девушек — в форму полицейского.

Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке Стоп-кадр видеоролика, снятого выпускниками школы во Владивостоке

"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя департамента образования Приморского края, школьники устроили флешмоб накануне последнего звонка. Такое поведение в ведомстве назвали недопустимым и пообещали принять меры к администрации и охране учебного заведения. С учениками и их родителями проведут разъяснительную работу.