В российской армии появилась новая должность

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", — пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, его слова приводятся в релизе.

Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава, а также укрепить воинскую дисциплину и порядок в подразделениях.

"Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения", — уточнили в пресс-службе.

Дворников уже провел встречу с главными сержантами округа, рассказал им об основных задачах, разъяснил особый статус и привилегии.

Позднее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев добавил, что введение новой должности стало экспериментом Дворникова для повышения авторитета сержантского состава, укрепления правопорядка и воинской дисциплины.

О возможном появлении такой должности впервые заявил еще в 2011 году статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков. Тогда он рассказал, что это "перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего".