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РИА Новости

В российской армии появилась новая должность

24 мая, 10:04
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", — пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, его слова приводятся в релизе.

Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава, а также укрепить воинскую дисциплину и порядок в подразделениях.
"Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения", — уточнили в пресс-службе.
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Дворников уже провел встречу с главными сержантами округа, рассказал им об основных задачах, разъяснил особый статус и привилегии.
Позднее начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев добавил, что введение новой должности стало экспериментом Дворникова для повышения авторитета сержантского состава, укрепления правопорядка и воинской дисциплины.
О возможном появлении такой должности впервые заявил еще в 2011 году статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков. Тогда он рассказал, что это "перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего".
Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
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Популярные комментарии
Так это будет должность, или все-же звание? Корреспондент служил в армии? Ну да ладно, но вот "Главсер" это звучит гордо!
24 мая, 10:25
Добрыня Никитович
106530004
Бред какой то)))) всегда были - младший сержант, сержант, старший сержант..... Теперь блин еще и главный сержант)))))
24 мая, 10:06
Арсений Понфиленко
1361301110
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