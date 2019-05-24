В ООН считают, что еще рано говорить о волне легализации марихуаны в мире

ВЕНА, 24 мая – РИА Новости. Легализация каннабиса в ряде стране вызывает тревогу, но говорить о волне легализации марихуаны в мире преждевременно, заявил РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

Он подчеркнул, что легализация употребления марихуаны в рекреативных целях в Уругвае и Канаде, безусловно, полностью противоречит духу и букве международных антинаркотических конвенций. Также некоторые штаты США приняли соответствующие законы, но на федеральном уровне Соединенные Штаты заявляют о своей приверженности конвенциям.

"Поэтому говорить о волне легализации было бы пока преждевременно, тем более что речь идет лишь об одном из 275 психоактивных веществ, которые находятся под международным контролем. Тем не менее, эта ситуация не может не вызывать озабоченность", - заявил Федотов.

Он указал на то, что прошедшее в Вене в марте заседание комиссии по наркотическим средствам было посвящено необходимости подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям работы на этом направлении в соответствии с конвенциями.