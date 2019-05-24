Метро Москвы опровергло данные об эвакуации пассажиров через тоннель 23 мая

"Информация об эвакуации в Московском метрополитене на севере Серпуховско-Тимирязевской линии 23 мая не соответствует действительности. Эвакуация не проводилась, пассажиров не выводили через тоннель. Они доехали до станций на тех же поездах, на которых началась их поездка по линии, и вышли в город", - сообщили в пресс-службе.