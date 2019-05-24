Мэр Екатеринбурга считает, что опрос по храму должен быть "конечной точкой"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что опрос по возведению храма, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, должен быть "конечной точкой", и решение, за которое проголосует большинство, должно быть принято.

В пятницу в Екатеринбурге проходят депутатские слушания, в ходе которых обсуждается процедура проведения опроса.

"Давайте договоримся, что подведение итогов - это конечная точка. После драки кулаками не машут", - сказал мэр в ходе слушаний.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.