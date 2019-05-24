Мэр Екатеринбурга считает, что опрос по храму должен быть "конечной точкой"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что опрос по возведению храма, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, должен быть "конечной точкой", и решение, за которое проголосует большинство, должно быть принято.
В пятницу в Екатеринбурге проходят депутатские слушания, в ходе которых обсуждается процедура проведения опроса.
"Давайте договоримся, что подведение итогов - это конечная точка. После драки кулаками не машут", - сказал мэр в ходе слушаний.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства. Позднее Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма.