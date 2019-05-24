Парламент Крыма согласовал ротацию вице-премьеров правительства региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Госсовет республики Крым согласовал освобождение от должности заместителя крымского правительства Михаила Селезнева и назначение на пост вице-премьера Юлии Жуковой, ранее работавшей главой жилищного надзора, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении по собственному желанию Селезнева, курировавшего вопросы ЖКХ. Он также сообщил, что планирует назначить новым вице-премьером Жукову.

За согласование увольнения Селезнева проголосовал 61 депутат, за назначение Жуковой проголосовало 62 депутата.

"Юлия Михайловна, мы вас поздравляем, желаем вам уцелеть в этой непростой отрасли", - сказал после голосования спикер Госсовета Владимир Константинов.

В правительстве Аксенова 11 вице-премьеров, в должности заместителя председателя правительства остается Виталий Нахлупин, задержанный в Москве 18 октября за подозрение во взяточничестве. Глава Крыма заявил, что не станет увольнять Нахлупина до предъявления обвинения и передачи дела в суд.