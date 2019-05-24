В Магадане ввели режим ЧС из-за обрушения стены во время обильных дождей

МАГАДАН, 24 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэрия Магадана в пятницу ввела режим ЧС для выделения денег из резервного фонда города на ликвидацию последствий обрушения опорной стены во дворе одного из домов, стена обрушилась из-за обильных дождей, трое суток заливающих город, сообщает официальный сайт муниципалитета.

Дожди идут на Колыме уже трое суток. Выпала двухмесячная норма осадков. Региональную трассу Магадан-Клепка затапливает вода, региональное отделение МЧС объявило режим повышенной готовности в связи с сильными дождями.

"В связи с обрушением подпорной стены в районе Портового шоссе… в Магадане введен режим ЧС локального характера. Решение принято на заседании комиссии по ЧС. Все необходимые силы и средства на ликвидацию ситуации направлены", - цитирует мэрия Магадана руководителя управления по делам ГО и ЧС муниципалитета Олега Аверьянова.

Дополняется, что на объекте накануне начались аварийно-восстановительные работы. Используется техника укладки габионовых конструкций.