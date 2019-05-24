Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

"Рейс в Москву должен был отправиться в 06.50 (04.50 мск), но из-за технических неполадок с самолетом был отложен до 16.10 (14.10 мск). В настоящее время ждут специалистов авиакомпании "ЮТэйр" из Тюмени. Какие именно неполадки у самолета, необходимо уточнять в авиакомпании", - сказала собеседница агентства.