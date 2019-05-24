Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
"Рейс в Москву должен был отправиться в 06.50 (04.50 мск), но из-за технических неполадок с самолетом был отложен до 16.10 (14.10 мск). В настоящее время ждут специалистов авиакомпании "ЮТэйр" из Тюмени. Какие именно неполадки у самолета, необходимо уточнять в авиакомпании", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что вылет в Москву ожидают 140 пассажиров, большинство из них – местные жители, поэтому они разъехались по домам. Вылет должен бы состояться на воздушном судне "Боинг-737-400", добавила она.
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