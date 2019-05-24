В штабе Зеленского пообещали опубликовать видео встречи с лидерами фракций

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан пообещал обнародовать стенограмму и видео встречи главы государства с лидерами фракций парламента, где обсуждался роспуск Верховной рады.

Консультации глав фракций Рады с новым президентом Зеленским по поводу досрочного роспуска парламента прошли во вторник. Спикер Рады Андрей Парубий по просьбе главы государства в среду созвал депутатов на внеочередное заседание. Парламентарии должны были внести в повестку дня и рассмотреть предложенный Зеленским законопроект о выборах, которым предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%. После длительных и эмоциональных обсуждений депутаты провалили голосование за включение законопроекта в повестку заседания.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь свое мнение", - заявил Богдан в эфире телеканала " 1+1 ".

По его словам, в штабе Зеленского не собирались рассматривать вопрос открытых или закрытых списков, а только хотели исключить из действующего закона о выборах нормы мажоритарной системы. Богдан отметил, что когда парламент отказался рассматривать законопроект Зеленского об изменениях выборного законодательства, администрация президента получила "неожиданный урок".

"Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах", - добавил он.