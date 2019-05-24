"Начал сходить с ума": дебошир с рейса Red Wings попал на видео

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пассажиры рейса Москва — Симферополь компании Red Wings сняли на видео мужчину, из-за действий которого самолет вынужден был вернуться в Домодедово.

На кадрах видно, как пассажиры пытаются успокоить дебошира. По словам девушки, снимавшей ролик, мужчина "начал сходить с ума": побил свою подругу и несколько раз ударил телефоном по голове соседа.

Ранее очевидцы инцидента рассказывали, что пассажир вел себя неадекватно. Он кричал, что "пилоты спят" и самолет падает, а после замечаний со стороны бортпроводников набросился на сидевшего рядом пожилого мужчину.

Дебошира связали и сняли с борта.