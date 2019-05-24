В омской гимназии во время последнего звонка на школьников упала штукатурка

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. В омской гимназии во время концерта в честь последнего звонка на школьников с потолка обрушилась штукатурка, сообщило региональное СУ СК.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как во время выступления на головы выпускников падает штукатурка.
По данным ведомства, одна девочка получила ушибы; у родителей к школе претензий нет.
Началась доследственная проверка, в ходе которой установят причины обрушения, выяснят, когда и кем проводился ремонт в здании.
В мэрии Омска, в свою очередь, сообщили, что причины обрушения установит специальная инспекция. Отмечается, что потолок в актовом зале ремонтировали в 2017 году.
24 мая 2017, 17:10Под Тулой два первоклассника пострадали при обрушении штукатурки в школе