В омской гимназии во время последнего звонка на школьников упала штукатурка

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. В омской гимназии во время концерта в честь последнего звонка на школьников с потолка обрушилась штукатурка, сообщило региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как во время выступления на головы выпускников падает штукатурка.

По данным ведомства, одна девочка получила ушибы; у родителей к школе претензий нет.

Началась доследственная проверка, в ходе которой установят причины обрушения, выяснят, когда и кем проводился ремонт в здании.