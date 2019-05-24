России надо направить наблюдателей на выборы в Раду, считает источник в МИД

Избиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова. Архивное фото

Избиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия имеет все права участвовать в мониторинге выборов в Верховную Раду Украины, российской стороне необходимо направить наблюдателей на эти выборы, если они состоятся, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

Отвечая на вопрос, будет ли российская сторона отправлять наблюдателей на выборы в Раду летом этого года, он указал, что, "во-первых, ещё не известно, что с этими выборами будет". "Знаете, что есть идеи опротестовать само это решение, этот указ", - отметил собеседник агентства.

"Если будут выборы, если они состоятся, то вопрос встанет в повестку дня, но мы, честно говоря, пока так далеко не думали", - добавил он. "Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере принять решение о направлении", - указал собеседник агентства.

"Смогут ли они проехать туда, поскольку у них (на Украине – ред.) все-таки закон действует о запрете российских наблюдателей для участия в мониторинговых миссиях, поэтому, скорее всего, он и останется в силе, и наши, наверное, не смогут туда поехать", - заявил он, добавив, что "тем не менее, мы считаем, мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге".