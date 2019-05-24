Володин назвал цифровую экономику одним из приоритетов работы Госдумы

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, добавив, что на заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Крыму 24 и 25 мая депутаты ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудят вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан.

"Развитие цифровой экономики - это один из приоритетов работы Госдумы. Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли", - сказал Володин журналистам.

Спикер ГД отметил, что в ходе заседания совета планируется обсудить "решения, необходимые для повышения доступности цифровых услуг для граждан, защиты их прав и персональных данных".

Также в заседании совета примут участие депутаты Госдумы, руководители профильных комитетов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и эксперты.