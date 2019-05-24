Правительство внесло проект создания системы обращения с опасными отходами

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами. Полномочия федерального оператора по утилизации таких отходов предлагается закрепить за "Росатомом". Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 23 мая. Соответствующие поправки предлагается внести в законы "Об отходах производства и потребления" и о госкорпорации "Росатом".

По официальным данным, которые приводит пресс-служба кабмина, в РФ ежегодно образуется около 400 тысяч тонн отходов первого класса опасности (чрезвычайно опасные) и второго класса опасности (высокоопасные). При этом в России нет объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению высокоопасных отходов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий и позволяющих обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.

"Законопроектом предлагается создать единую государственную систему обращения с такими отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами первого и второго классов опасности и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с ними", - говорится в сообщении. Полномочия федерального оператора предлагается закрепить за "Росатомом" с учетом его опыта обращения с радиоактивными отходами и наличия современных технологий в этой сфере.