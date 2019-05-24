Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.

"Снегопад накрыл столицу Ямала. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины", - сообщает муниципалитет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что последствия снегопада на улицах города устраняют 14 единиц спецтехники.

"В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Салехарда.

Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", вылет совмещенного рейса авиакомпаний S7 и "Ямал" в Салехард задерживается на четыре часа. Кроме того, не работает паромная переправа, связывающая столицу региона с ближайшим городом - Лабытнанги.