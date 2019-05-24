СМИ: В Индии ликвидировали главаря кашмирской ячейки "Аль-Каиды"*

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Службы безопасности индийского штата Джамму и Кашмир уничтожили главаря ячейки террористической группировки "Аль-Каида"*, орудовавшей в этом регионе и ответственной за серию нападений, сообщает в пятницу агентство ANI со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, ликвидация боевика, известного как Закир Муса произошла в результате масштабной спецоперации, которая была предпринята полицией в южной части штата накануне. К вечеру четверга полиция оцепила район города Сринагара, где в одном из зданий укрывались Муса и его приспешники.

"Мы попытались уговорить окруженных боевиков сдаться, но вместо этого они начали бросать в нас гранаты и открыли огонь. Завязалась перестрелка", - рассказал один из источников агентства, знакомый с ходом спецоперации.

Закир Муса (настоящее имя - Заки Рашид Бхат) долгое время считался одним из самых опасных и разыскиваемых террористов в Индии. Согласно информации индийских спецслужб, он был завербован группировкой "Хизбул-Муджахидин" в 2013 году, однако уже через несколько лет возглавил местную ячейку "Аль-Каиды"*.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, сохраняется нестабильная обстановка. Здесь уже многие годы действуют множество экстремистских группировок, которые добиваются отсоединения региона от Индии, однако активизация таких террористических организаций как "Аль-Каида"* или "Исламское государство"* - явление последних нескольких лет.