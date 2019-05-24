В четверг в московском метро эвакуировали около 500 человек в результате ЧП

Пассажиры на станции Отрадное Московского метрополитена во время аварии на Серпуховско-Тимирязевской линии. 23 мая 2019

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из четырех составов из-за технической неисправности электропоезда на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Четырьмя составами на станции "Бибирево" и "Алтуфьево" были доставлены 495 человек", - сказал собеседник агентства, добавив что обращений от пассажиров за медицинской и психологической помощью не поступало.

По его словам, общая задержка в движении поездов составила 2 часа 10 минут.

"Неисправный состав со станции "Алтуфьево" был отбуксирован в тоннель. Один состав самостоятельно прибыл на станцию "Алтуфьево", еще три состава - на станцию "Бибирево", - уточнил собеседник агентства.