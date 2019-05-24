Китайский байкер рассказал, что его заворожили пейзажи Байкала

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Участник российско-китайского мотопробега "Дорога Дружбы" Сунь Дунъюань рассказал РИА Новости, что очарован пейзажами и красотой Байкала и рад, что открыл для себя Сибирь.
"Также особенность России — небольшие деревни. Я никак себе этого не представлял, вообще не знал Россию. Только после того как попал сюда, увидел красоту и традиционную культуру. Мне очень понравилось", — рассказал он.
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Мотопробег "Дорога Дружбы"
Символический мотопробег начался 27 апреля. Старт ему дал посол России в Китае Андрей Денисов.
Он посвящен 70-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран.
Протяженность мотопробега составит девять тысяч километров.
Планируется, что мотоциклисты приедут в Москву в начале июня во время визита в город председателя КНР Си Цзиньпина, а затем — в Санкт-Петербург, где китайский лидер, как ожидается, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Этот мотопробег стал уже третьим российско-китайским мотопробегом, первый состоялся в 2015 году и был приурочен к 70-летию победы во Второй мировой войне, а второй — в 2016-м.
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